Vasco venceu o Internacional no Beira-RioLeandro Amorim / Vasco

Publicado 08/07/2024 07:30 | Atualizado 08/07/2024 08:51

Rio - O Vasco mudou da água para o vinho sob o comando de Rafael Paiva. Após a demissão do português Álvaro Pacheco somente com quatro partidas na beira do campo, o Cruz-Maltino deu a volta por cima com o interino e tem a segunda melhor campanha do Brasileirão nos últimos cinco jogos.

Somente o Flamengo pontuou mais do que o Vasco nos últimos cinco jogos do campeonato. Sob o comando de Rafael Paiva, o Cruz-Maltino venceu três, empatou uma e perdeu uma, conquistando 10 pontos e se afastando da zona de rebaixamento.

O bom desempenho do Vasco sob o comando de Rafael Paiva pode fazer a diretoria mudar de ideia quanto a contratação de um treinador. O Cruz-Maltino tem 66,7% de aproveitamento com o interino desde a saída de Álvaro Pacheco.