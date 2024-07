Robert Rojas sofreu um corte após trombar com o lateral-esquerdo Renê e precisou levar 15 pontos na cabeça - Leandro Amorim / Vasco

Robert Rojas sofreu um corte após trombar com o lateral-esquerdo Renê e precisou levar 15 pontos na cabeçaLeandro Amorim / Vasco

Publicado 08/07/2024 18:31

Leia mais: Renê passa noite em hospital após choque de cabeça em Inter x Vasco

Ele sofreu um corte após trombar com o lateral-esquerdo Renê e precisou levar 15 pontos na cabeça. O atleta do Inter, por outro lado, deixou o estádio de ambulância.

Rojas não apresentou nenhum problema, mas não poderá entrar em campo diante do Corinthians, em São Januário, na próxima quarta-feira (10), porque o protocolo exige que o atleta fique cinco dias em observação após bater a cabeça.

Esta é a segunda vez que o defensor fica fora de um jogo por causa de uma disputa pelo alto nesta edição do Campeonato Brasileiro. Contra o Palmeiras, pela 8ª rodada, ele também sofreu um corte.

Além do paraguaio, há outros três jogadores no departamento médico: o zagueiro João Victor e os meias Payet e Guilherme Estrella.

Leia mais: Vasco espera por atacante colombiano na terça para exames médicos

O Vasco é o atual 13º colocado do Brasileirão, com 17 pontos. São cinco de vantagem para o Corinthians, primeiro time na zona do rebaixamento.