Vasco enfrentou o Internacional em Porto Alegre - Leandro Amorim

Vasco enfrentou o Internacional em Porto AlegreLeandro Amorim

Publicado 07/07/2024 20:54

Rio Grande do Sul - No retorno do Beira-Rio, que ficou fechado por mais de dois meses devido as chuvas que assolaram Porto Alegre, em maio, o Vasco foi quem comemorou. Com gols de Adson e Lyncon, o clube carioca venceu o Internacional por 2 a 1 e conquistou seus primeiros três pontos fora de casa no Campeonato Brasileiro. Bustos descontou para os colorados.