Publicado 07/07/2024 20:01

Rio Grande do Sul - No retorno do Beira-Rio, que ficou fechado por mais de dois meses devido as chuvas que assolaram Porto Alegre, em maio, o Vasco foi quem comemorou. Com gols de Adson e Lyncon, o clube carioca venceu o Internacional por 2 a 1 e conquistou seus primeiros três pontos fora de casa no Campeonato Brasileiro. Bustos descontou para os colorados.

Na próxima temporada, o Vasco irá receber o Corinthians, em São Januário, às 19 horas (de Brasília), na próxima quarta-feira. O Internacional irá jogar no mesmo dia e horário contra o Juventude, no Beira-Rio, em duelo pela terceira fase da Copa do Brasil.

A partida começou com o Internacional pressionando o Vasco. O Colorado conseguiu sufocar a saída de bola cruz-maltina e exerceu uma certa blitz no campo de defesa dos cariocas. Apesar disso, teve dificuldades para criar grandes oportunidades.



A partir da metade do primeiro tempo, o Vasco conseguiu reduzir a pressão e equilibrou as ações. Porém, também não conseguiu criar chances que assustasse o Internacional. O primeiro tempo terminou com um lance impressionante em que Robert Rojas e Renê tiveram um choque de cabeça. O lateral-esquerdo sofreu um corte na região e teve que ir para o hospital de ambulância.



O segundo tempo começou com o Vasco criando sua melhor chance na partida. Com três minutos, Adson recebeu pela direita, em belo contra-ataque, e finalizou para grande defesa do goleiro Fabrício. O Internacional respondeu sete minutos depois. Alan Patrick fez bela jogada e finalizou de fora da área, a bola raspou a meta de Léo Jardim.



Aos 12 minutos, o Internacional quase fez o primeiro novamente. Hyoran recebeu dentro da área de Alan Patrick e finalizou cruzado, a bola acabou indo para fora. Porém, no lance seguinte, o Vasco abriu o placar. Robert Renan deu bobeira, Adson tomou, fez bela jogada e finalizou para marcar o primeiro gol no retorno do Beira-Rio.

Necessitando do resultado, o Internacional deu espaço e o Vasco passou a criar oportunidades em contra-ataques. Aos 26 minutos, Eric Marcos achou Praxedes, que foi travado na hora de finalizar. Na cobrança do escanteio, Lyncon apareceu para cabecear e ampliar a vantagem dos cariocas no Brasileiro.

Aos 36 minutos, os donos da casa diminuíram. Bustos foi lançado, ganhou de Léo, e finalizou para fazer o gol do Internacional na partida. A equipe gaúcha lutou em busca do empate, mas o Vasco conseguiu segurar o placar e levar os três pontos para o Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 x 2 VASCO



Local: Beira Rio, Porto Alegre (RS)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Cartões amarelos: Wesley, Alan Patrick (INT), Paulo Henrique, Praxedes (VAS)

Cartões vermelhos: -

Renda / Público: R$ 686.670,00 / 33.791 torcedores

Gols: Adson (aos 15 minutos do segundo tempo), Lyncon (aos 26 minutos do segundo tempo), Bustos (aos 34 minutos do segundo tempo)



INTERNACIONAL: Fabrício; Bustos, Igor Gomes, Fernando e Renê (Robert Renan); Rômulo, Bruno Gomes (Gustavo Prado), Hyoran (Alario), Bruno Henrique (Wesley) e Alan Patrick; Lucca Drummond (Wanderson). Técnico: Eduardo Coudet



VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Rojas (Lyncon), Léo e Leandrinho; Sforza, Mateus Carvalho (Zé Gabriel) e JP (Praxedes); Adson (Rayan), Vegetti (Victor Luís) e Rossi (Erick Marcus). Técnico: Rafael Paiva