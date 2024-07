Paixão foi um dos destaques do Vasco na Copinha deste ano - Matheus Lima / Vasco

Paixão foi um dos destaques do Vasco na Copinha deste anoMatheus Lima / Vasco

Publicado 05/07/2024 15:09

Rio - Oanunciou nesta sexta-feira (5) o empréstimo do atacante Paixão para o Polissya, da Ucrânia. O contrato do atacante de 20 anos com a equipe europeia é válido até o fim de junho de 2025.