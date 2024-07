Estrella desfalca o Vasco para o jogo contra o Internacional - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 04/07/2024 19:38

De acordo com os jornalistas Venê Casagrande e Lucas Pedrosa, foi descoberto que o garoto tem uma variação anatômica no menisco. O camisa 14 sente o joelho "travar" em alguns momentos e, inclusive, foi por isso que precisou ser substituído diante do Glorioso.

Sendo assim, o departamento médico do Vasco indicou a necessidade de uma cirurgia para corrigir o problema. A família do meia, com o aval do próprio, pediu para esperar e pensará se vai aceitar a sugestão ou não.

Além de Estrella, o Cruz-Maltino não terá David, Hugo Moura, Lucas Piton e Maicon à disposição para o confronto. Todos levaram o terceiro cartão amarelo e estão automaticamente suspensos

O Vasco entra em campo no domingo (7), às 18h30 (de Brasília), em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará o retorno do Internacional ao Beira-Rio após a tragédia ocasionada pelas chuvas no Rio Grande do Sul.