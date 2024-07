Paulo Henrique é o lateral-direito titular do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Paulo Henrique é o lateral-direito titular do VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 04/07/2024 13:53

Philippe Coutinho. O defensor afirmou ser fã do meia, que deve ser anunciado como novo reforço do Vasco nos próximos dias, e garantiu que o jogador irá agregar muito no elenco cruz-maltino. Rio - O lateral-direito Paulo Henrique revelou seu entusiasmo em atuar com. O defensor afirmou ser fã do meia, que deve ser anunciado como novo reforço donos próximos dias, e garantiu que o jogador irá agregar muito no elenco cruz-maltino.

após a vitória do Vasco sobre o Fortaleza na última quarta-feira (3). "Coutinho é um cara que, não só eu, mas todos nós somos muito fãs dele como atleta. É um cara que vai acrescentar muito para nós e é claro que tenho essa expectativa, essa vontade de atuar com um cara como ele do lado", disse Paulo Henrique,

retorno de Alex Teixeira, que volta ao Vasco após o fim de seu contrato com o clube, no fim do ano passado. Paulo Henrique enalteceu o ex-companheiro, ressaltando também sua trajetória no futebol. O lateral também comentou sobre o, que volta ao Vasco após o fim de seu contrato com o clube, no fim do ano passado. Paulo Henrique enalteceu o ex-companheiro, ressaltando também sua trajetória no futebol.

"Um grande atleta, uma grande pessoa, se tornou um grande amigo meu dentro do Vasco. Se retornar tenho certeza que vai nos ajudar muito, porque não tem a história que tem à toa, não conquistou o que conquistou à toa. Vai acrescentar muito, até por ser vascaíno, tem isso no coração dele", afirmou o lateral.

Philippe Coutinho e Alex Teixeira vão encontrar um Vasco crescendo de produção sob o comando de Rafael Paiva. Paulo Henrique enalteceu o trabalho do interino.

"O Paiva é um grande treinador, uma grande pessoa. Tem passado muita confiança para todos nós. Já provou que tem capacidade, que entende muito bem o jogo e que pode ser treinador do Vasco. Acho que tem sido muito importante para ele e para nós toda essa confiança no trabalho. Os resultados têm demonstrado isso. Ele fala com a gente que não podemos negociar nossa entrega em campo. O resultado é consequência do que a gente faz, e temos entendido bem", concluiu Paulo Henrique.

O argentino fez o segundo gol na vitória sobre o Fortaleza após um cruzamento de Lucas Piton. Paulo Henrique, entretanto, brincou com um centroavante, afirmando que "as bolas que ele cruza não resultam em gol". Por fim, o lateral também comentou sobre uma brincadeira que fez com Vegetti.Paulo Henrique, entretanto, brincou com um centroavante, afirmando que "as bolas que ele cruza não resultam em gol".

"Fico um pouco frustrado quando não sai gol nem assistência. Até brinquei com o Vegetti no vestiário que não ia mais cruzar para ele, porque ele não faz gol com cruzamento meu (risos). Mas o mais importante é o coletivo, que está bem montado. Muito feliz pela vitória e pelo resultado, porque a gente mereceu", disse Paulo Henrique.

"Para os laterais é muito importante ter um cara como ele (Vegetti) na área. Um cara que briga o tempo todo, que disputa todas as bolas, e a gente sabe que a bola na área é uma arma muito forte da equipe. Excepcional como atleta e como pessoa. Tem nos ajudado muito e é muito querido por todos", finalizou o defensor.