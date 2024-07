Mateus Carvalho abriu o placar para o Vasco sobre o Fortaleza - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 03/07/2024 21:58

Rio - Segue a campanha de recuperação do Vasco para fugir da zona de rebaixamento, e desta vez com um grande jogo em São Januário. Na noite desta quarta-feira (3), pela 14ª rodada do Brasileirão, a equipe comandada pelo interino Rafael Paiva não teve dificuldade e venceu com autoridade o Fortaleza pelo placar de 2 a 0. Os gols da partida foram marcados pelo volante Mateus Carvalho e pelo centroavante Vegetti.

Em um momento delicado precisando engrenar novo trabalho após a segunda troca de técnico na temporada, o Vasco conseguiu mais um bom resultado. Com o resultado, chegou a 14 pontos na tabela de classificação e respira na parte inferior. O próximo duelo será no domingo (7), com o Internacional, fora de casa.

O jogo

O que se viu na primeira etapa foi um Vasco com coragem para jogar e conseguindo controlar o Fortaleza em grande parte. O time do interino Rafael Paiva ainda teve uma péssima notícia logo nos primeiros minutos, que foi a saída de Payet após reclamações de dores musculares, mas, ainda assim, soube sair para o jogo fazendo valer o mando de campo.



As principais jogadas de perigo foram buscando Vegetti como referência na área do Leão do Pici. O argentino incomodou e chegou a levar perigo à meta defendida por João Ricardo. Na casa dos 40 minutos, após boas trocas de ataques, o Cruz-Maltino ficou em vantagem numérica devido à expulsão de Hércules por entrada dura no atacante Adson. Com um a mais no gramado, o gol saiu ainda antes do intervalo.



O Vasco abriu o placar aos 47 minutos. David recebeu na entrada da área, tentou cortar a marcação e deixou e lado para Mateus Carvalho, que chutou rasteiro e acertou o cantinho para levantar São Januário e aliviar a tensão. Belo gol do camisa 85 em finalização à média distância.



A marca do artilheiro

Foi um cenário de tranquilidade para o Gigante da Colina nas primeiras movimentações da segunda etapa e, novamente, muito volume de jogo. A equipe rondou bem a área, apostou em aproximações e finalizações de longe, e, no famoso "abafa", chegou ao segundo gol.



Muito acionado, Vegetti balançou a rede do Fortaleza aos 17 minutos. Em escanteio pela esquerda, o lateral Lucas Piton cobrou na primeira trave e Brítez não parou o centroavante do Vasco, que acertou lindo cabeceio, com muita força, sem chances para João Ricardo.



Foi um bom jogo de imposição do Vasco em São Januário, com boas trocas de passes no meio-campo e uma linha de defesa bem encaixada. O Fortaleza, ainda que com um a menos, tentou pressionar com jogadores entre as linhas de marcação, mas pouco levou perigo - Léo Jardim fez uma boa intervenção apenas em cobrança de falta de Marinho, da entrada da área. Sem sustos, a quarta vitória na competição foi confirmada ao apito final do árbitro Matheus Delgado Candançan.

Ficha técnica



Vasco 2 x 0 Fortaleza



Local: São Januário

Data e hora: 3/7 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira



Gols: Mateus Carvalho 47'/1ºT e Vegetti 17'/2ºT (VAS)



Cartões amarelos: Maicon, Hugo Moura e David (VAS); Lucero e Titi (FOR)



Cartão vermelho: Hércules (FOR)



VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon (Rojas), Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Zé Gabriel), Mateus Carvalho e Payet (JP); Adson, David (Erick Marcus) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.



FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco (Felipe Jonathan); Pedro Augusto, Lucas Sasha (Matheus Rossetto), Hércules e Pochettino (Marinho); Breno Lopes e Lucero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.