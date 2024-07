Vegetti e Lucas Piton comemorando gol do Vasco na vitória contra o Fortaleza - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 03/07/2024 22:29 | Atualizado 03/07/2024 22:30

Rio - Para respirar no Brasileirão, o Vasco teve uma noite brilhante e venceu sem dificuldade o Fortaleza pelo placar de 2 a 0 , na noite desta quarta-feira (3), em São Januário, pela 14ª rodada. Autor do segundo gol do jogo, o centroavante Vegetti comentou sobre o trabalho do elenco nas últimas semanas e valorizou o resultado conquistado dentro de casa.

"Muito feliz pela vitória. A gente fez um grande trabalho e vinha fazendo um trabalho memorável. Acho que só não vinha dando resultado. Contra o Botafogo fizemos um grande jogo, hoje igual. Estamos melhorando, por isso estou feliz com o gol e pela vitória. Meus companheiros estão fazendo um trabalho enorme", disse.

O Vasco ainda vive momento delicado precisando se afastar da zona de rebaixamento após um início muito ruim de competição. No recorte desde o início do trabalho de Rafael Paiva, que assumiu a equipe interinamente após a saída de Álvaro Pacheco, são quatro jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Para Vegetti, o momento é de dedicação.

"No futebol, o resultado é quem manda. Mas este grupo prometeu não negociar a forma de trabalho, de jogar. A gente pode ganhar, perder ou empatar, mas não negociamos a forma. Temos de entregar o máximo. Entendemos a mensagem. Como disse no jogo passado, temos que vestir a camisa desse clube. Por nós, pela nossa família e pelo clube, que merece estar em um lugar mais alto", destacou.

"A gente ganhou do São Paulo, não merecíamos perder para o Bahia, com o Botafogo fizemos um grande jogo contra um rival que briga pelo título e ficamos com um ponto, e hoje repetimos o jogo, a forma, e fomos superiores. A vitória foi muito importante", completou.

O Vasco volta a campo pelo Brasileirão no domingo (7), às 18h (de Brasília), contra o Internacional, fora de casa. O Cruz-Maltino soma 14 pontos na tabela do Brasileirão.