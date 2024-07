No Santos Laguna desde 2018, Dória entrou em campo 189 vezes e fez 16 gols - Divulgação / Santos Laguna

No Santos Laguna desde 2018, Dória entrou em campo 189 vezes e fez 16 golsDivulgação / Santos Laguna

Publicado 03/07/2024 15:06

O brasileiro seguirá no futebol mexicano, já que estava no Santos Laguna desde 2018. No período, entrou em campo 189 vezes e fez 16 gols.

O Vasco buscará reforços na segunda janela de transferências e entende que a linha defensiva é uma prioridade. O zagueiro André Ramalho, do PSV, é um dos atletas que já recebeu proposta para chegar ao Gigante da Colina

Leia mais: Pablo Galdames pode trocar Vasco por clube chileno

Enquanto segue na procura por novos jogadores, o Cruz-Maltino entra em campo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino ocupa a 16ª posição na tabela, com 11 pontos, e precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento.