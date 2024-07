Pedrinho é o atual presidente do Vasco associativo e assumiu o controle da SAF - Reprodução

Pedrinho é o atual presidente do Vasco associativo e assumiu o controle da SAFReprodução

Publicado 02/07/2024 22:22

Rio - O Vasco atrasou a parcela referente ao mês de maio do Regime Centralizado de Execuções (RCE). Este é um mecanismo em que o Cruz-Maltino faz depósito de 20% das receitas mensais para o pagamento de dívidas cíveis e trabalhistas.

O clube precisa fazer o pagamento no dia 5 de cada mês, mas há uma tolerância de 20 dias no eventual caso de atraso. O depósito de maio, porém, ainda não foi feito. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Se o Vasco não regularizar a situação, o juiz centralizador pode permitir a execução individual dos credores. Nesse cenário, o Cruz-Maltino pode voltar a sofrer com penhoras.

