Philippe Coutinho coleciona 68 jogos pela seleção brasileiraDaniel Castelo Branco/Arquivo O Dia

Publicado 02/07/2024 10:52

negociações encaminhadas para voltar a vestir a camisa do Vasco, Philippe Coutinho tem como um de seus principais objetivos um retorno à seleção brasileira. De acordo com o "ge", o sonho do meia de vestir novamente a camisa do Brasil pesou na decisão de voltar à São Januário. Rio - Com, Philippe Coutinho tem como. De acordo com o "ge", o sonho do meia de vestir novamente a camisa do Brasil pesou na decisão de voltar à São Januário.

Coutinho acredita que, jogando no Brasil, poderá voltar mais facilmente ao radar da Seleção. Vale lembrar que o técnico Dorival Júnior foi o responsável por lançá-lo nos profissionais do Vasco, em 2009, com apenas 18 anos.

Pesa a favor de Coutinho o cenário atual da seleção brasileira, que sofre com a ausência de meias-ofensivos. O principal deles, Lucas Paquetá, é alvo de investigações por suposto envolvimento em apostas no futebol e tem futuro incerto.

Coutinho disputou a Copa do Mundo de 2018 pelo Brasil, mas teve que lidar com a frustração de se machucar às vésperas da convocação para o Mundial de 2022. Ao todo, o novo reforço do Vasco disputou 68 jogos com a Amarelinha e marcou 21 gols.