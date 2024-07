Pablo Vegetti vive grande fase no Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

Pablo Vegetti vive grande fase no VascoLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 01/07/2024 16:00

Rio - Com o gol marcado contra o Botafogo, o atacante Pablo Vegetti, de 36 anos, chegou ao número de 13 bolas nas redes da temporada. Com isso, o argentino, que entrou em campo em 25 jogos em 2024, tem um a menos que o artilheiro do Cruz-Maltino na última temporada.

No ano passado, Gabriel Pec foi o maior goleador do Vasco na temporada. O jovem entrou em campo em 50 partidas e anotou 14 gols. Vegetti, que chegou no meio da temporada, fez 21 jogos naquele ano, marcando dez vezes pelo clube de São Januário.



Nas últimas três temporadas, os artilheiros do Vasco não chegaram a marcar 20 gols no ano. Além de Pec, em 2023, Raniel, em 2022, não alcançou a marca, chegando a 16 gols, e na temporada anterior, Germán Cano balançou as redes em 19 oportunidades.



O último jogador a conseguir marcar mais de 20 gols em um ano pelo Vasco foi Germán Cano em 2020. O camisa 14 fez 24 gols em 51 jogos pelo Cruz-Maltino. Porém, a atual média de Vegetti é superior a do seu compatriota.