João Victor sofreu uma lesão parcial no ligamento colateral lateral do joelho direito - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 01/07/2024 14:57 | Atualizado 01/07/2024 15:01

Rio - O Vasco informou, na tarde desta segunda (1), que o zagueiro João Victor sofreu uma lesão parcial no ligamento colateral lateral do joelho após um choque no empate por 1 a 1 com o Botafogo, no último sábado (30) , e já iniciou tratamento. O camisa 38, inclusive, será desfalque para o duelo de quarta (3), contra o Fortaleza, às 20h (de Brasília), em São Januário.

No entanto, diferentemente de João Victor, o meia Guilherme Estrella, que deixou o gramado aos 14 minutos do clássico, com dores no joelho, não teve lesão detectada, e não preocupa para a partida contra o Leão do Pici.

João Victor chegou ao Gigante da Colina neste ano. Ele fez 20 jogos e ainda não participou de um gol. Já Estrella, fez cinco partidas pelo profissional do Vasco neste ano, sendo três nas últimas rodadas do Brasileirão.

Com 11 pontos, o Vasco é o 16º colocado no Brasileirão. O Cruz-Maltino soma apenas uma vitória nos últimos sete jogos e ainda busca um novo treinador para substituir Álvaro Pacheco.