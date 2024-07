Rodrigo não é mais jogador do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Rodrigo não é mais jogador do VascoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 01/07/2024 12:49

Vasco e foi apresentado pelo seu novo clube nesta segunda-feira (1). O jogador, de 22 anos, assinou um vínculo válido por três anos com o Bandirmaspor, equipe que disputa a segunda divisão do futebol turco. Rio - O volante Rodrigo acertou sua rescisão de contrato com oe foi apresentado pelo seu novo clube nesta segunda-feira (1). O jogador, de 22 anos, assinou um vínculo válido por três anos com o Bandirmaspor, equipe que disputa a segunda divisão do futebol turco.

HOŞ GELDİN RODRIGO!



Profesyonel futbolcu Rodrigo Alves de Holanda Santos ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.



04.06.2002

Orta Saha

55 Maç, 2 Gole Katkı

Vasco Da Gama, Londrina pic.twitter.com/DnfnWdJixW — Teksüt Bandırmaspor (@Bandirmaspor) July 1, 2024

Rodrigo tinha contrato com o Vasco válido até o final de 2025. Entretanto, ele estava fora dos planos do clube para o prosseguimento da temporada, e não é relacionado para um jogo da equipe desde o Campeonato Carioca.

Com isso, ele buscou a rescisão de contrato para assinar com o Bandirmaspor. Rodrigo, inclusive, publicou uma mensagem de despedida do Vasco, clube que defendia desde as categorias de base.

"Foram quase 10 anos aqui. O Vasco da Gama me criou, me ensinou, me formou e hoje estou pronto para novos desafios. Gratidão é uma das grandes virtudes do ser humano e certamente esse clube estará comigo em cada viagem, treino ou jogo. Partirei para uma nova fase da minha carreira, sem me esquecer de cada pessoa que me fez chegar até aqui. Obrigado a todos os meus treinadores na base e no profissional, todos os meus companheiros, cada funcionário, torcida…. Obrigado por tudo, Vasco!!!", disse Rodrigo.

Ao todo, Rodrigo fez 22 jogos com a camisa do Vasco, sendo apenas duas nesta temporada. O volante de 22 anos também passou o segundo semestre de 2023 emprestado ao Londrina, onde fez mais 16 partidas.