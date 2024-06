Vegetti garante que Coutinho está ansioso para voltar a vestir a camisa do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Vegetti garante que Coutinho está ansioso para voltar a vestir a camisa do VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 30/06/2024 12:38 | Atualizado 30/06/2024 12:40

"Estamos falando de um jogador de muita qualidade, que poderia nos ajudar muito. É da base do Vasco, da casa, então estamos esperando a chegada dele. Tive a possibilidade de falar com ele, está muito entusiasmado com isso e com vontade de nos ajudar. Então a gente espera por ele", contou Vegetti após o clássico.

Vasco e Coutinho já chegaram a um acordo e, agora, o clube aguarda somente a rescisão com o Aston Villa para selar a volta do cria, que aceitou reduzir drasticamente o seu salário.

Leia mais: Gabriel Lima tem acerto encaminhado para ser o novo CEO do Vasco

Enquanto aguarda por Coutinho, o Vasco foca no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo técnico interino Rafael Paiva entra em campo na quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), contra o Fortaleza, em São Januário.