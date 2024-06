Philippe Coutinho defendeu o Al-Duhail, do Catar, na última temporada - Divulgação / Al-Duhail

Philippe Coutinho defendeu o Al-Duhail, do Catar, na última temporadaDivulgação / Al-Duhail

Publicado 28/06/2024 21:30 | Atualizado 28/06/2024 21:35

Rio - Vasco e Philippe Coutinho chegaram a um acordo, e o jogador está mais perto de voltar ao clube que o formou. O Cruz-Maltino aguarda apenas a rescisão do meio-campista no Aston Villa, da Inglaterra, para tornar a contratação oficial. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Em entrevista na Câmara dos Vereadores no dia 18 deste mês, o presidente do Vasco, Pedrinho, já havia confirmado que formalizou uma proposta e que a situação estava bem encaminhada . Na ocasião, o mandatário frisou que faria de tudo para que o meio-campista retornasse ao Gigante da Colina.

"Um ponto muito positivo é que o Coutinho quer jogar no Vasco. É a primeira, segunda e terceira opção dele. Já fizemos a proposta para o Coutinho. Está sendo avaliada, fazendo alguns ajustes com toda a gestão esportiva do Coutinho. Ele está abrindo mão de muita coisa para vir para o Vasco. Eu estou fazendo um esforço absurdo para atender o Coutinho, para que a gente consiga chegar no final feliz. Está tudo construindo, está andando muito bem", disse Pedrinho, na ocasião.

"Eu não gosto de falar (antes), mas está bem encaminhado. A proposta foi entregue para a gestão do Coutinho. O Coutinho está avaliando. Se tiver que fazer algum ajuste, a gente vai, dentro das nossas possibilidades, fazer. As duas partes querem muito. O Coutinho quer muito. Eu, representante dos vascaínos, quero muito. Vou fazer tudo, tudo para que o Coutinho venha para o Vasco", completou.

Coutinho, aliás, aceitou uma drástica redução salarial para retornar ao Vasco. O Cruz-Maltino vai auxiliar o desenvolvimento do instituto do jogador.