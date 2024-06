Philippe Coutinho tem negociações para retornar ao Vasco - Lindsey Parnaby / AFP

Publicado 15/06/2024 21:18

Rio - Em negociações com o Vasco para um possível retorno no segundo semestre, o meia Philippe Coutinho fez exigências a Pedrinho, presidente do clube, visando maior nível de competitividade na temporada. Uma das situações pontuadas foram retornos de jogadores conhecidos pelo torcedor cruz-maltino, como Souza, volante, e Alex Teixeira, atacante.

Para Coutinho, as chegadas de Souza e Alex Teixeira aumentariam o nível de qualidade do elenco, que passar por crise na Série A do Brasileirão com sequência de péssimos resultados. O volante tem mais um ano de contrato com o Basaksehir, da Turquia, enquanto o atacante está livre no mercado desde que deixou o Vasco, na temporada passada. As informações são do site "ge".

Pedrinho, por sua vez, não vê isso como um impasse e iniciou contatos. A proposta para Souza, no entanto, em um primeiro momento, não agradou. Coutinho também exigiu garantias de pagamento em meio à instabilidade financeira do clube com os imbróglios envolvendo a SAF.

Enquanto isso, Philippe Coutinho e Aston Villa, da Inglaterra, seguem analisando o cenário e devem rescindir o vínculo assim que a situação com o Vasco avançar.