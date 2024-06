Edmundo revelou em seu canal que as negociações entre Coutinho e Vasco estão travadas - Reprodução

Rio - Ídolo do Vasco, e aliado de Pedrinho, presidente do Vasco, Edmundo afirmou em live feita em seu canal que as exigências de Phillipe Coutinho não agradaram o mandatário cruz-maltino e, portanto, as negociações travaram. O meia negocia seu retorno ao clube há mais de um mês

"As exigências feitas pelo Philippe Coutinho não agradaram o Pedrinho, pelo que eu soube. Entre as partes, está tudo resolvido. Ele precisa resolver com o Aston Villa. Hoje, no retorno ao Rio de Janeiro, ele deve procurar o Philippe Coutinho e concretizar essa contratação caso ele tope com as exigências que foram feitas. Eu não topo, mas não vou dizer o que é", disse Edmundo.



Coutinho chegou também a ser alvo do Cruzeiro, mas o meia frisou a prioridade ao Gigante da Colina, caso voltasse a atuar no Brasil.



Cria do Cruz-Maltino, Coutinho jogou pelo Vasco até 2010, ano em que se transferiu para a Inter de Milão. Na Europa, ainda passou por Espanyol, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e Aston Villa.

Na última temporada, emprestado pelo Aston Villa, Coutinho entrou em campo em 23 jogos, fez sete gols e deu três assistências pelo Al-Duhail, do Catar. Apesar do bom rendimento, o brasileiro não quis permanecer na equipe asiática.