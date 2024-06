Cauã Paixão em ação pelo Vasco - Divulgação/Vasco

Publicado 14/06/2024 17:45

Rio - O Vasco acertou o empréstimo do atacante Cauã Paixão ao Polissya Zhytomyr, da primeira divisão da Ucrânia. O jovem, de 20 anos, será emprestado por um ano e seu contrato terá opção de compra por parte do clube europeu.

Cauã Paixão estava em outro vínculo de empréstimo, com o América-RN, da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe potiguar, no entanto, aceitou a liberação antes do término do contrato (até o fim do ano). Por lá, foram apenas 12 partidas, sendo três como titular, e nenhum gol marcado. As informações são do site "ge".

O atacante tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. Sua estreia como profissional aconteceu em 2023. Na atual temporada, ele marcou um gol no Campeonato Carioca, este no empate em 3 a 3 com o Sampaio Corrêa, em Saquarema. São apenas quatro jogos com os profissionais do Cruz-Maltino.