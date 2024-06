Lamentação após o primeiro gol do Palmeiras - Vinicius Nunes/Agência F8/Estadão Conteúdo

Publicado 14/06/2024 11:52 | Atualizado 14/06/2024 11:53

O Vasco é dono da pior defesa do Brasileirão com 19 gols sofridos. Para piorar a situação, 17 dos 19 gols sofridos foram marcados dentro da área. O goleiro Léo Jardim fez 42 defesas no campeonato, sendo 22 em finalizações dentro da área. O camisa 1 tem uma média de quase seis defesas por partida, de acordo com o "SofaScore". Somente contra o Flamengo ele salvou 12 de 18 finalizações certas.

O alto volume de finalizações sofridas na temporada já era motivo de alerta, mas a situação piorou nos dois jogos sob o comando de Alvaro Pacheco. Com o treinador português ainda conhecendo o elenco, o Vasco foi presa fácil de Flamengo e Palmeiras. Na soma dos dois jogos, foram 58 finalizações sofridas, sendo 24 certas, e oito gols. Léo Jardim fez 16 defesas e evitou um cenário ainda pior.

Apesar das derrotas para Flamengo e Palmeiras, o Vasco se manteve em 14º lugar com seis pontos, mas ainda está ameaçado pela zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino tenta se reabilitar diante do Cruzeiro, no próximo domingo (16), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 9ª rodada do Brasileirão.