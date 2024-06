Momento em que Vegetti empurra Murilo, do Palmeiras, em gol anulado do Vasco com ajuda do VAR - Reprodução de vídeo

Momento em que Vegetti empurra Murilo, do Palmeiras, em gol anulado do Vasco com ajuda do VARReprodução de vídeo

Publicado 14/06/2024 13:12

Logo após o gol, o árbitro de campo pediu a revisão: "Checa porque eu não vi se teve impacto aqui".



Reway num primeiro momento também não viu, tanto que perguntou de quem havia sido a falta. Ao ser avisado, ele logo revisa o lance e na primeira imagem já considera que a jogada foi irregular, com empurrão de Vegetti no zagueiro Murilo. Reway num primeiro momento também não viu, tanto que perguntou de quem havia sido a falta. Ao ser avisado, ele logo revisa o lance e

"Ele empurra claramente, tira o cara da disputa. Parece que ele empurra, tá? Estou tentando checar".



Após revisão em outros ângulos, o VAR avisa: "Abate, recomendo revisão para possível falta antes do gol, ok?".



O árbitro então vai ao monitor e, ao rever o lance, toma a decisão de anular: "Jogador empurra o defensor e impede que ele dispute a bola. Empurrão de forma imprudente, falta de ataque".



Vasco também é salvo pelo VAR



Na mesma partida, o Palmeiras também teve um gol de Zé Rafael anulado após intervenção do árbitro de vídeo. No lance polêmico, Reway considera que houve falta em Zé Gabriel no início do lance, ainda no meio de campo, mas Abate, que estava perto, inicialmente considerou a entrada normal:

"Para mim ele prensa a bola".



Após olhar os replays, o VAR avisa: "Falta clara, contato com a perna... Recomendo revisão, ok? (...) Ele não toca a bola, toca o jogador".



O árbitro do campo, após rever o lance, muda de opinião e anula o gol: "Ele não consegue efeutar o toque na bola, não consegue efetuar a defesa da bola. Falta imprudente. Vou anular o gol".