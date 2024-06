Vegetti disputa a bola em Palmeiras x Vasco - Anderson Lira/FotoArena/Estadão Conteúdo

Publicado 13/06/2024 23:57 | Atualizado 13/06/2024 23:58

São Paulo - O Vasco perdeu para o Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque , na noite desta quinta-feira (13), pela oitava rodada do Brasileirão. Piquerez e Rony fizeram os gols do jogo. Vegetti, pelo Cruz-Maltino, e Zé Rafael, pelo Alviverde, também chegaram a marcar, mas os dois lances foram anulados por falta. Abaixo, assista aos melhores momentos:





O time de Álvaro Pacheco segue com seis pontos e aparece no 14º lugar do Brasileirão. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Cruzeiro em São Januário. A partida é válida pela nona rodada do campeonato.