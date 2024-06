São Januário terá a capacidade aumentada se projeto de reforma do Vasco sair do papel - Leandro Amorim / Vasco da Gama

São Januário terá a capacidade aumentada se projeto de reforma do Vasco sair do papelLeandro Amorim / Vasco da Gama

Publicado 13/06/2024 17:44

A nova sessão foi marcada para terça-feira (18), a partir das 16h (de Brasília), e o

A Câmara de Vereadores do Rio adiou a votação em segunda discussão do projeto de lei de transferência do potencial construtivo de São Januário, que aconteceria nesta quinta-feira (13)., a partir das 16h (de Brasília), e o Vasco aguarda ansioso pela aprovação para dar prosseguimento na reforma do estádio

O pedido de adiamento foi do vereador Átila Nunes (PSD), que alegou a necessidade de mais tempo para que as emendas no projeto sejam avaliadas em conjunto com a equipe técnica da Prefeitura do Rio, para que se chegue em um acordo pelo texto final.

votos favoráveis de todos os 45 vereadores presentes. E na última terça-feira (11), aconteceu na sede do Vasco a terceira e última audiência pública para tratar do projeto, que é essencial para o clube arrecadar o dinheiro para fazer a reforma do estádio. Na primeira votação, no dia 6, o texto foi aprovado , com. E na última terça-feira (11), aconteceu na sede do Vasco a terceira e última audiência pública para tratar do projeto, que é essencial para o clube arrecadar o dinheiro para fazer a reforma do estádio.

Além de São Januário, outro projeto enviado pela prefeitura que foi adiado diz respeito à transferência de potencial construtivo do terreno onde ficará o novo autódromo internacional do Rio, em Guaratiba. Assim como o estádio do Vasco, o objetivo é que o dinheiro com a venda desse potencial viabilize a construção do autódromo.



Caso os projetos sejam aprovados em segunda discussão, os textos seguirão para sanção do prefeito Eduardo Paes (PSD).



Com o apoio dos vereadores, o Vasco viu a discussão passar por todo o trâmite necessário em cerca de quatro meses, tempo inferior ao rito normal, que terminaria em outubro. A expectativa é conseguir o quanto antes a aprovação do projeto de lei, para que possa vender esse potencial construtivo por R$ 500 milhões, o que garantiria praticamente todo o dinheiro para a reforma de São Januário.



Sobre a reforma de São Januário



O projeto para o estádio foi desenvolvido pela WTorre, na gestão do ex-presidente Alexandre Campello, e realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. O custo da obra está orçado em R$ 506 milhões.



Com a reforma, a capacidade de São Januário passaria para 47.383 pessoas, sendo 32.743 em pé na arquibancada. Estão previstas também as construções de duas torres na fachada histórica da sede do Vasco, assim como um novo ginásio poliesportivo, assim como outras alterações.



O que é o potencial construtivo?



O potencial construtivo diz o quanto de m² pode-se construir no terreno, respeitando a zona da cidade. São Januário, por exemplo, está localizado em uma região que permite um grande potencial construtivo, mas não o utiliza em sua totalidade.



Por isso, o projeto de lei visa transferir essa "sobra" para que sejam construídos prédios com gabaritos maiores do que o permitido em terrenos da Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ), e da Avenida Brasil.

O Vasco garante já ter interessados em adquirir essa transferência, para ter a liberação para construir empreendimentos nesses duas regiões.