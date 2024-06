Henrique defendeu o Lyon, da França, por três temporadas - Divulgação / Lyon

Henrique defendeu o Lyon, da França, por três temporadasDivulgação / Lyon

Publicado 13/06/2024 13:45

França - Ex-jogador do Vasco, o lateral-esquerdo Henrique não continuará no Lyon, da França. O clube francês comunicou, nesta quinta-feira (13), que o brasileiro deixará a equipe após três temporadas.

"Obrigado por essas 3 temporadas no Lyon, Henrique. Dentro e fora de campo você sempre foi fantástico. Se o Lyon estará sempre no seu coração, saiba que você sempre permanecerá no nosso. Desejamos-lhe o melhor para o futuro", escreveu o clube francês.

Merci pour ces 3 saisons à l’OL, Henrique.



Sur le terrain comme en dehors, tu as toujours été fantastique. Si Lyon sera toujours dans ton cœur, sache que tu resteras toujours dans le nôtre



Nous te souhaitons le meilleur pour la suite pic.twitter.com/glh2WEGdm1 — Olympique Lyonnais (@OL) June 13, 2024

Henrique atuava no Lyon desde 2021 e deixa o clube com um gol e duas assistências feitas em 45 jogos disputados. Sua saída foi lamentada pelos torcedores do time francês, que elogiou sua mentalidade dentro e fora de campo.

"Grande mentalidade! Um homem dentro e fora de campo! Respeito, Henrique", escreveu um torcedor. "Obrigado pelo seu amor pelo clube. Nós sentiremos sua falta.", lamentou outro fã do Lyon.

Antes de chegar ao Lyon, Henrique atuou pelo Vasco por oito temporadas. Formado pelas categorias de base do Cruz-Maltino, o lateral-esquerdo fez 186 jogos com a camisa cruz-maltina, marcou um gol e deu sete assistências.