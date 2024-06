Ídolo do clube, Pedrinho é o atual presidente do Vasco associativo e assumiu o controle da SAF - Reprodução

Publicado 13/06/2024 11:49

Sem mais o controle da SAF do Vasco ao perder 40% das ações na Justiça e deixar de ser a sócia majoritária, a empresa americana passa por uma grave crise nos Estados Unidos, respondendo acusação de fraude e também passando por intervenção. Ainda assim, acredita que conseguirá retomar o controle da gestão do futebol vascaíno, mesmo tendo o pedido de suspender a liminar favorável ao Vasco negado

"A 777 Partners informa ainda que segue lutando para reverter a absurda decisão que cassou os direitos do sócio majoritário na Vasco SAF, que já aportou mais de R$ 310 milhões na companhia e está em dia com todas as suas obrigações. Temos plena confiança de que a justiça brasileira não validará a tentativa de expropriação de capital externo de investidores internacionais que confiaram no Brasil".



Veja a nota oficial completa da 777 Partners



"A 777 Partners vem a público expressar seu mais veemente repúdio à temerária intervenção do presidente do clube associativo na administração profissional da Vasco da Gama SAF, que culminou com as saídas do CEO Lúcio Barbosa e da CFO Kátia dos Santos.



Quando o próprio presidente do clube associativo encampa o comando do futebol da companhia, quebrando as mais básicas regras de governança corporativa, ele compromete irremediavelmente a capacidade de atuação dos administradores profissionais.



Ao romper o regramento estatutário da empresa, e, consequentemente, comprometer seus controles internos e processos de integridade, o presidente do clube associativo obrigatoriamente assume responsabilidade pelas consequências desse descalabro e pelos possíveis prejuízos que venham a ser causados à empresa, seus colaboradores e seus sócios.



A 777 Partners informa ainda que segue lutando para reverter a absurda decisão que cassou os direitos do sócio majoritário na Vasco SAF, que já aportou mais de R$ 310 milhões na companhia e está em dia com todas as suas obrigações. Temos plena confiança de que a justiça brasileira não validará a tentativa de expropriação de capital externo de investidores internacionais que confiaram no Brasil.



Aproveitamos para reafirmar aos vascaínos que estamos prontos para seguir investindo e honrando nossas obrigações para com a Vasco SAF tão logo este triste episódio seja superado.



777 Partners"