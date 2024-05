Pedrinho durante encontro com membros da SAF - Matheus Lima/Vasco

Pedrinho durante encontro com membros da SAFMatheus Lima/Vasco

Publicado 22/05/2024 18:44

Rio - A Justiça negou os recursos da Vasco SAF e da empresa estadunidense 777 Partners nesta quarta-feira (21), e deixou o controle do futebol cruz-maltino com a gestão do associativo. Desta forma, a liminar válida segue sendo a que indica Pedrinho à frente da direção.

A decisão foi do desembargador César Felipe Cury, da 20ª Câmara do Direito Privado, quanto às duas tentativas de suspender o efeito da liminar anterior, que dá controle da SAF a Pedrinho, presidente do Vasco.

Na última segunda-feira (20), a SAF entrou com representação contra a decisão que suspendia seu contrato de controle do futebol. Esta, por sua vez, já vale há sete dias, quando a 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou o pedido do Vasco associativo após assinatura do juiz Paulo Assed Estefan. As informações são do "ge".