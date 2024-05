Álvaro Pacheco é o novo técnico do Vasco - Leandro Amorim/VascO

Álvaro Pacheco é o novo técnico do VascoLeandro Amorim/VascO

Publicado 22/05/2024 14:35

seu primeiro treino sob o comando de Álvaro Pacheco somente na próxima sexta-feira (24). Apesar do português já estar à disposição para trabalhar, o clube decidiu dar dois dias de folga ao elenco após a classificação dramática na Copa do Brasil, contra o Fortaleza, na última terça (21), em São Januário. Rio - O Vasco fará. Apesar do português já estar à disposição para trabalhar, o clube decidiu dar dois dias de folga ao elenco após a

A decisão do Vasco se deu por conta da lacuna no calendário. Com o adiamento do Campeonato Brasileiro por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, o clube só voltará a campo no dia 2 de junho, às 16h (de Brasília), no clássico com o Flamengo, no Maracanã.

Álvaro Pacheco chegou ao Rio no último domingo (19) e conheceu os jogadores do Vasco ao longo da semana. Na terça, ele esteve em São Januário para acompanhar a partida contra o Fortaleza , que resultou na classificação do Cruz-Maltino às oitavas de final da Copa do Brasil.

Apesar de já estar no Brasil, optou-se que Álvaro não comandasse o Vasco contra o Fortaleza, já que teria pouco tempo de trabalho. Com isso, o interino Rafael Paiva esteve à frente da equipe.