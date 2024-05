Vasco avançou de fase - Leandro Amorim/Vasco

Vasco avançou de faseLeandro Amorim/Vasco

Publicado 22/05/2024 07:30 | Atualizado 22/05/2024 07:44

Rio - Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Vasco encerrou uma escrita de quatro anos. Desde 2020, o Cruz-Maltino não eliminava uma equipe da Série A em um mata-mata da competição. Neste ano, o clube carioca derrotou o Fortaleza, nos pênaltis, após dois empates, um no Castelão e outro em São Januário.

A última vez que havia eliminado uma equipe da Série A havia sido em 2020. O Vasco derrotou o Goiás, também pela terceira fase, e também na disputa de pênaltis. Posteriormente, acabou eliminado na fase seguinte para o Botafogo.



Nas três últimas temporadas, o Vasco não conseguiu eliminar nenhuma equipe do futebol brasileiro. No ano passado e em 2022, o Cruz-Maltino nem chegou a encarar rivais da Série A. Foi eliminado pelo ABC, nos pênaltis, em São Januário, e pelo Juazeirense, fora de casa, também nos pênaltis. Ambas pela segunda fase.



Em 2021, o Cruz-Maltino tinha chegado pela última vez até as oitavas de final. Na ocasião, acabou eliminado pelo São Paulo, que disputou a Série A. Foram duas derrotas, uma no Morumbi e outra em São Januário.