José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho Reprodução/Instagram

Publicado 21/05/2024 15:06

Rio - O empresário José Roberto Lamacchia desistiu de negociar a compra da SAF do Vasco. O dono da Crefisa, principal parceira do Palmeiras, tinha interesse em adquirir as ações da 777 Partners e chegou a se reunir com representantes da empresa americana nos Estados Unidos, mas se retirou das conversas em virtude do imbróglio com o clube associativo na Justiça.

A Crefisa, no entanto, segue interessada em adquirir os naming rights do estádio de São Januário, de acordo com informações do portal "UOL". Em crise financeira, a 777 Partners está disposta a vender suas ações e pede R$ 600 milhões. A empresa americana é investigada nos Estados Unidos por fraude e possível esquema de pirâmide.