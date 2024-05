Álvaro Pacheco assinou contrato com o Vasco até o fim da temporada - Leandro Amorim / Vasco

Álvaro Pacheco assinou contrato com o Vasco até o fim da temporadaLeandro Amorim / Vasco

Publicado 21/05/2024 13:11 | Atualizado 21/05/2024 13:24

contrato até o fim da temporada, com opção de renovação até o fim de 2025.

Álvaro Pacheco, que chegou ao Rio no domingo (19) e até acompanhou o treino de segunda-feira (20), mas somente nesta terça (21) o Vasco concluiu todos os trâmites burocráticos e pôde anunciar o novo treinador. O português de 52 anos assinou





Álvaro Pacheco é o novo técnico do Vasco da Gama



Saiba mais em https://t.co/cAvql8CJIe#VascoDaGama pic.twitter.com/OF9EEn1JYv — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 21, 2024

Em seu primeiro dia no CT Moacyr Barbosa, Álvaro Pacheco conversou com o elenco e conheceu as instalações. Ele estará em São Januário, junto aos outros quatro membros de sua comissão técnica que chegaram de Portugal, para acompanhar à partida do Vasco contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, às 21h30, sob o comando do interino Rafael Paiva.



O novo treinador terá 11 dias de preparação até a estreia, que acontecerá no dia 2, contra o Cruzeiro, em casa.

Técnico do Vasco, Álvaro Pacheco (ao centro), com os membros da comissão técnica que vieram de Portugal com ele Leandro Amorim / Vasco

Também chegam ao Vasco os auxiliares Pedro Valdemar José Teixeira, que é analista, o preparador físico Leandro Mendes e o fisiologista, Ricardo Pereira.

Nascido na cidade portuguesa de Lixa, Álvaro Pacheco iniciou a carreira em 2009, como técnico da base do Penafiel até virar auxiliar no time profissional. Também passou por Moreirense e Boavista, até se assumir o comando do Fafe.

Como treinador, comandou Vizela e Estoril até chegar ao Vitória de Guimarães, onde fez bom trabalho e conquistou o 5º lugar do Campeonato Português. Ele rescindiu com o clube para acertar com o Vasco, em sua primeira experiência no exterior.



Ficha técnica de Álvaro Pacheco



Nome completo: Álvaro Adriano Teixeira Pacheco

Data de nascimento: 25/06/1971 (52 anos)

Local de nascimento: Lixa (POR)

Carreira: Penafiel (POR), Fafe (POR), Vizela (POR), Estoril (POR) e Vitória SC (POR).