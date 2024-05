Álvaro Pacheco - Reprodução / Internet

Publicado 19/05/2024 18:48

Rio - Por volta das 18 horas, o treinador Álvaro Pacheco, de 52 anos, chegou ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, neste domingo. Novo técnico do Vasco, o português demonstrou sua felicidade por assumir o comando de um dos principais clubes do futebol brasileiro.

"Estou muito feliz, ter a oportunidade de estar nesse clube, um grande clube brasileiro, é um orgulho muito grande fazer parte dessa família. Tenho o desejo de ajudar muito o Vasco e colocá-lo no lugar que merece", afirmou.



O Vasco será a primeira experiência fora de Portugal de Álvaro, que estava trabalhando no Vitória de Guimarães. O treinador voltou a abordar o seu conhecimento sobre a história do Cruz-Maltino.



"Sei que da ligação com Portugal, sei que é um dos principais clubes do Brasil, que tem uma história de títulos, e desejo que o Vasco retorne a disputar decisões e volte a conquistar títulos", disse.



Álvaro Pereira assume o comando do Vasco como substituto de Ramón Díaz. O argentino deixou o comando do clube carioca após a goleada sofrida para o Criciúma, em São Januário, por 4 a 0, no último dia 27. Nas últimas partidas, Rafael Paiva, treinador do sub-20, comandou a equipe.