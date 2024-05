Lucas Piton é um dos destaques do Vasco na temporada - Úrsula Nery / FERJ

Publicado 19/05/2024 08:40 | Atualizado 19/05/2024 08:42

Rio - Um dos destaques do Vasco em 2024, Lucas Piton vem se firmando como um dos principais laterais em atividade no país. Vivendo a temporada mais artilheira de sua carreira, com três gols marcados, ele se mostra como importante também na criação de jogadas do Gigante da Colina.

Piton é, até aqui, o lateral do Brasileirão com mais passes decisivos, 36, e cruzamentos certos, 44, na temporada. Os dados são do 'SofaScore'. Seu mapa de calor também se destaca e mostra como é assídua a presença do Vasco pelo setor esquerdo do campo.



Lucas Piton é o lateral da Série A com mais passes decisivos e cruzamentos certos na temporada 2024



: @SofascoreBR



: Leandro Amorim | #VascoDaGama pic.twitter.com/YeHIeOJPho — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 15, 2024

No clube desde o início de 2023, comprado do Corinthians por cerca de R$ 16 milhões, o lateral-esquerdo já fez 68 jogos pelo Cruz-Maltino, marcou quatro gols e deu oito assistências.

O Vasco volta aos gramados na próxima terça (21), às 21h30 (horário de Brasília), quando enfrenta o Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, no Castelão, empate em 0 a 0. Uma simples vitória coloca o Gigante da Colina nas oitavas de final do torneio.