Philippe Coutinho pertence ao Aston Villa-ING e está emprestado ao Al-Duhail, do CatarAl Duhail / Divulgação

Publicado 17/05/2024 20:39

Rio - Sonhando em ter Philippe Coutinho como reforço, o Vasco vê o negócio pelo retorno do jogador a São Januário esquentar. De acordo com a ESPN, o meia-atacante de 31 anos bateu o martelo e está decidido a voltar ao Brasil.

Coutinho quer jogar novamente no país e, mais do que isso, dá preferência ao Vasco, clube que o revelou. Na última quinta-feira (16), o presidente Pedrinho confirmou que o Cruz-Maltino negocia a contratação do jogador, que pertence ao Aston Villa-ING e está emprestado ao Al-Duhail, do Catar.

"Ela (negociação com Coutinho) está acontecendo. Com quem? Com quem ela está acontecendo? (Jornalista responde que é com a Vasco SAF). E ela continua com Vasco SAF ou comigo. De repente foi comigo antes de ser com a Vasco SAF. Lá atrás ela pode ter sido com o Josh (Wander), agora pode estar sendo comigo. E pode ter sido ventilado que ela está sendo com a Vasco SAF", declarou Pedrinho.

Philippe Coutinho tem contrato com o Aston Villa até junho de 2026. Para contratar o jogador, o Vasco deve ter que compensar financeiramente o clube inglês.