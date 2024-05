José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho - Reprodução/Instagram

José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2024 13:36

Rio - Dono da Crefisa, o empresário José Roberto Lamacchia negocia a compra da SAF do Vasco. O executivo, de 78 anos, é marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e já havia se aproximado de Pedrinho, ex-jogador e atual mandatário do clube associativo, desde o ano passado.

José Roberto Lamacchia viajou para os Estados Unidos, segundo informações do portal UOL. O executivo se reuniu com representantes da 777 Partners, dona de 70% da SAF do Vasco, para analisar a possibilidade de compra das ações da empresa americana.