Josh Wander é sócio-fundador da 777 Partners - Daniel Ramalho / Vasco

Josh Wander é sócio-fundador da 777 PartnersDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 17/05/2024 11:11

Rio - Após perder o controle do Vasco, a 777 Partners perdeu uma nova ação judicial na Bélgica, onde é dona do Standard Liège. A Justiça determinou a apreensão cautelar dos bens da empresa no país após acatar a denúncia feita pelo antigo dono e sócios do clube.

Os acionistas entraram com uma ação na Justiça pedindo a penhora dos bens da 777 Partners. A empresa americana não pagou as parcelas vencidas em abril, cada uma de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões). Segundo a emissora "RTBF", há pouca esperança pelo pagamento.

O Standard Liège é um dos clubes mais tradicionais do futebol belga, com 10 títulos nacionais, atrás de Anderletch (34), Brugge (18), Union St. Gilloise (11). Porém, a fase sob a gestão da 777 Partners não é boa. Os torcedores, inclusive, fizeram uma série de protestos e pedem que o clube seja novamente vendido.