Felipe Carregal, à esquerda, e Pedrinho, à direita - Hugo Perruso/Agência O Dia

Publicado 16/05/2024 16:04 | Atualizado 16/05/2024 17:48

"Todo movimento feito foi por informações que nós tínhamos. Nunca tive problema algum com a SAF. Problema era cumprimento de contrato, legitimidade financeira diversas vezes pedimos garantias financeiras para não chegar aonde chegamos", disse Pedrinho,



"Não estou feliz de entrar com a ação, a culpa não é minha, fiz isso por vocês, torcedores, para o Vasco SAF não quebrar. É uma ação imediata e necessária", completou.

O VP jurídico do associativo, Felipe Carregal, ainda destacou que existem descumprimentos contratuais que não estão relacionados a aportes. De acordo com ele, são outras obrigações que não podem ser citadas, pois estão em segredo.

"No primeiro aporte, a 777 obriga a SAF Vasco a devolver parte do dinheiro para uma outra empresa do grupo. Isso é grave. Até hoje, esse empréstimo não foi integralmente pago. Não devolveram 25 milhões, vou esperar setembro quando for o pagamento de outro aporte?", afirmou ele.

Quem também esteve presente na coletiva foi o vice-presidente geral do clube, Paulo Cesar Salomão. Ele seguiu a mesma linha de Carregal e pontuou que algumas obrigações não foram cumpridas, o que geraram notificação à 777 Partners.

Notícias de fora ligaram alerta

Carregal também citou uma reportagem de novembro de 2023, da revista norueguesa Josimar, que afirma que a 777 omitiu um prejuízo de R$ 3 bilhões no processo de compra do Everton, da Inglaterra.

"Seria loucura nossa não acompanhar o que acontecia com a 777 no mundo. Ligamos um alerta. Tudo isso nos fez pensar de forma cautelosa diante dos fatos. Não foi nada premeditado", argumentou Carregal.

Na mesma linha, Pedrinho afirmou que esperou até o último segundo para entrar na Justiça. Ele, inclusive, admitiu que ficou preocupado de mover a ação numa semana de clássico com o Flamengo, mas entendeu que era necessário agir.

"A gente já tinha muita coisa para entrar na Justiça, mas esperei até o último segundo. Depois das notícias vindas do exterior, era necessário e urgente. Tentei de todas as formas sustentar que isso não acontecesse", disse Pedrinho.

Situação do Vasco

Pedrinho fez questão de frisar que o futebol do Vasco não voltará para o associativo. Além disso, contou já teve uma conversa para tranquilizar a todos.

"O futebol não vai voltar para o associativo. O futebol permanece e permanecerá com o Vasco SAF. Isso é definitivo. Não tem a menor hipótese de acontecer ao contrário. A SAF permanecerá para sempre. Tive uma conversa com alguns responsáveis diretores da SAF para tranquilizar a todos", ressaltou Pedrinho.

Posteriormente, apontou que a ida à Justiça fez parte de uma promessa de campanha: fiscalizar e cobrar. Ele disse que a ação foi feita exclusivamente para proteger a Vasco SAF.

"Tem que ter muita coragem para fazer o que nós fizemos, mas isso tudo é em respeito à instituição Vasco da Gama, ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Em nenhum momento, entramos com tipo de interesse, em briga com nosso sócio. O que fizemos foi uma promessa de campanha: fiscalizar e cobrar", esclareceu o presidente.

"Entrei aqui para pagar um preço que muita gente não quer pagar. Estou pagando e vou pagar, passar por esse processo difícil, mas vocês vão entender. A ação é exclusivamente de proteção à Vaso SAF. A ação é para proteger as ações da Vasco SAF, para que não tivesse nenhum bloqueio com a Vasco SAF e o Vasco fosse prejudicado financeiramente e entrado num colapso financeiro", completou.

Em relação aos pagamentos de salário, Pedrinho informou que a ação não influencia no dia a dia da SAF. Por outro lado, afirmou que só terá a real noção de como está a situação financeira agora, já que terá acesso às contas.

"Primeiro ter ciência do que tem no caixa. O fluxo está lá e precisamos entender como é que está lá", pontuou Pedrinho.

Ainda de acordo com o presidente do clube, o cenário não altera a contratação do novo treinador. O Cruz-Maltino encaminhou a contratação do português Álvaro Pacheco, que já rescindiu com o Vitória de Guimarães

"Não estou tumultuando nem criando problema. Estou tendo atitude que todo gestor teria que tomar em respeito ao Vasco e à SAF"

Em até 30 dias, é necessário que haja uma arbitragem entre as duas partes na Justiça para debater a situação que o Vasco se encontra hoje.

Ações da SAF

Pedrinho disse aos jornalistas que soube que havia uma conversa da 777 por parte das ações. Cabe mencionar que a empresa ainda precisa fazer os aportes que restam para adquirir mais 40% da SAF.