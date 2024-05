Álvaro Pacheco, de 52 anos, vai comandar o Vasco - Divulgação / Vitória SC

Álvaro Pacheco, de 52 anos, vai comandar o VascoDivulgação / Vitória SC

Publicado 15/05/2024 10:00 | Atualizado 15/05/2024 10:04

Rio - Álvaro Pacheco está a caminho do Vasco. O treinador português, de 52 anos, rescindiu nesta quarta-feira (15) com o Vitória de Guimarães, de Portugal, e já está arrumando as malas para embarcar rumo ao Rio de Janeiro.

A expectativa inicial era que o treinador comandasse o Vitória de Guimarães diante do Arouca, no sábado (18), fora de casa, pelo Campeonato Português. Porém, houve uma reviravolta nas últimas horas e as partes entraram em acordo por uma rescisão amigável.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (15), o presidente do Vitória de Guimarães confirmou a rescisão sem custos. Álvaro Pacheco deixa o Vitória na 5ª posição do Campeonato Português e prestes a bater o recorde histórico de pontos do clube.

O Vasco aguarda a chegada do técnico português ainda nesta semana. Porém, ele não deve comandar a equipe contra o Flamengo, no sábado (18), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão, por falta de tempo para conhecer o elenco.