Álvaro Pacheco, técnico do Vitória de Guimarães, está na mira do Vasco - AFP

Álvaro Pacheco, técnico do Vitória de Guimarães, está na mira do VascoAFP

Publicado 13/05/2024 17:48

Rio - Há duas semanas sem um treinador, desde a demissão de Ramón Díaz , o Vasco está próximo trazer o substituto do argentino para ser o novo técnico da equipe. O português Álvaro Pacheco, que atualmente está no Vitória de Guimarães, tem um acerto encaminhado com o Cruz-Maltino . Ele assinará por um ano com o Gigante da Colina.

Nome pouco conhecido dos torcedores brasileiros, Álvaro é novo no cenário de treinadores. Ele começou sua carreira em 2018, mas, desde que se aposentou dos gramados, onze anos antes, obteve experiências como assistente em clubes de Portugal, como Boavista, Moreirense e Penafiel.

Fafe



Seu primeiro clube foi o Fafe, que estava na terceira divisão do Campeonato Português. Os números do treinador foram muito bons para quem estava tendo sua primeira experiência de fato no cargo. Em 34 jogos, seu time ganhou em 21 oportunidades, empatou oito e perdeu apenas cinco.

Após se classificar em segundo no seu grupo, o Fafe avançou para as quartas de finais, em busca de uma vaga na segundona do Português, mas caiu para o Praiense.

Vizela

Pouco tempo depois, em 2019, foi contratado pelo Vizela, clube mais longevo de sua carreira. Em mais de três anos de trabalho, comandou a equipe em 120 oportunidades, colecionando 55 vitórias, 32 empates e 33 derrotas. Como maiores conquistas a frente dos Vizelenses, levou o título da terceira divisão do Campeonato Português e subiu para a elite no ano seguinte.



Estoril

Após ser demitido do Vizela, em 2022, Pacheco assumiu o Estoril no início dessa temporada. No entanto, comandou os Canarinhos por apenas oito jogos, não resistindo ao péssimo início da equipe no Campeonato Português. Venceu três partidas (sendo duas na Copa da Liga Portuguesa), empatou uma e perdeu quatro.

Vitória de Guimarães

Um mês depois, em setembro, foi contratado pelo Vitória de Guimarães, onde faz seu melhor trabalho. Na temporada, esteve no comando por 32 jogos, com 18 vitórias, cinco empates e nove derrotas. Os Vitorianos irão finalizar o Campeonato Português na quinta posição.

Álvaro Pacheco chega com a missão de dar dias melhores ao torcedor vascaíno, que sofre nos últimos anos com a briga pelo rebaixamento. Atualmente o Cruz-Maltino se encontra em 13º no Brasileirão, com seis pontos, um a mais que o Fluminense, que abre a zona da degola.