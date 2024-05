Edmundo, ídolo do Vasco - Reprodução

Publicado 07/05/2024 18:12

Rio - Ídolo do Vasco, Edmundo comentou o início preocupante do Vasco no Campeonato Brasileiro. Com quatro derrotas e apenas uma vitória, amargando mais uma vez um lugar na zona do rebaixamento e sem técnico desde a demissão de Ramón Díaz , o ex-jogador cobrou a contratação de um novo comandante.

"O Vasco precisa de um técnico urgente. Não dá para ficar com interino esperando acontecer o que aconteceu no ano passado, quando o time estava com 9 pontos acho que em 12 rodadas. Está caminhando para isso. O Vasco ganha do Vitória e depois toma duas porradas contra Flamengo e Palmeiras. Só aí serão 8 rodadas. A chance de chegar com 9 pontos em 12 rodadas é grande", disse Edmundo, em seu canal no YouTube.



Um dos nomes cotados para substituir Ramón Díaz é o de Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro e atualmente no Real Valladolid, da Espanha. Apesar do argentino ter despistado um possível interesse do Vasco , Edmundo aposta na relação entre o comandante do clube espanhol e Pedro Martins, novo diretor de futebol do Cruz-Maltino, para um desfecho positivo - ambos trabalharam juntos na Raposa. Por outro lado, o ex-jogador não acredita que isso possa acontecer.

"O Pedro Martins trabalhou com ele no Cruzeiro. Pedro Martins foi contratado a peso de ouro. Se o Pedro Martins ligou para o Pezzolano e falou que o Vasco terá um time forte nos próximos anos, isso pode seduzir o cara. Assim como os torcedores do Cruzeiro não estão satisfeitos com a SAF, os do Valladolid também não estão com a SAF do Ronaldo. Valladolid é ioiô, sobe e desce. O Vasco poderia seduzir o Pezzolano com um projeto esportivo, que eu acho que não irá acontecer", disse.