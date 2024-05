Paulo Pezzolano, do Real Valladolid, está na mira do Vasco - Divulgação / Real Valladolid

Publicado 02/05/2024 12:49

Rio - O treinador Paulo Pezzolano, do Real Valladolid, é um dos nomes cotados para assumir o comando do Vasco após a saída de Ramón Díaz , no último sábado (27). O argentino foi perguntado sobre o assunto em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (2), mas despistou o assunto e afirmou que sua cabeça, hoje, está no clube espanhol, que busca a promoção para a primeira divisão do país.

"São times muito grandes no mundo, é muito bom que estejam interessados ou que meu nome esteja na mesa. Mas, como disse, tenho a cabeça aqui, neste projeto. O primeiro que penso é ganhar o próximo jogo e alcançar o objetivo, é o único que penso", afirmou Paulo Pezzolano.

O Real Valladolid está na vice-liderança da segunda divisão do Campeonato Espanhol, com a mesma quantidade de pontos do líder, Leganés, e três a frente do terceiro colocado, Eibar. Nesta competição, apenas os dois primeiros se classificam diretamente para a primeira divisão.

Pezzolano também foi questionado sobre um assunto delicado dentro do Real Valladolid. Ronaldo, dono majoritário do clube, deve vender sua parte da organização. O treinador argentino confessou sua torcida para que o Fenômeno se mantenha no clube espanhol.

"Não sei o que vai acontecer imediatamente nem nada. Temos que entender o contexto de quando disse o que disse. Internamente estamos tranquilos, seguros. O Real Valladolid com Ronaldo, pelo que sei, é outro clube. Antes, havia dívidas. Hoje há infraestrutura, internamente é outro clube. Temos que valorizá-lo muito e espero que ele não saia daqui, pois este clube tem muito a melhorar", concluiu.

Caso Pezzolano decida ser o novo treinador do Vasco, essa será sua segunda passagem no Brasil. O argentino comandou o Cruzeiro entre 2022 e 2023, onde foi o técnico da campanha do título da Série B de 2022.