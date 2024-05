Fábio Carille chegou ao Santos no início do ano com o projeto de levar o clube de volta à elite - Ivan Storti / Santos FC

Fábio Carille chegou ao Santos no início do ano com o projeto de levar o clube de volta à elite Ivan Storti / Santos FC

Vasco tem menos uma opção para a busca de um novo treinador após

após a saída de Ramón Díaz , no sábado (27). Um dos cotados pela diretoria, Fábio Carille avisou nesta quinta-feira (2) que não pretende deixar o Santos, onde chegou no início da temporada para levar de volta à Série A do Brasileirão.

"O bom trabalho chama a atenção de outros clubes, mas eu estou feliz e contente. Quando eu estava no Japão tive propostas muito melhores em termos financeiros, a questão não é essa. Vim para cá porque gosto do Santos. Vou ficar, qualquer outra possibilidade está descartada. Quero estar com o Santos na Série A de 2025", avisou em coletiva de imprensa.



a 777 Partners quer um treinador que possa fazer o time reagir rapidamente no Brasileirão, e depois construa um trabalho a médio prazo. Por isso, Dona da SAF do Vasco,, e depois construa um trabalho a médio prazo. Por isso, avaliava fazer uma proposta a Carille financeiramente mais vantajosa, além de um contrato mais longo.

Paulo Pezzolano, do Real Valladolid, é outro bem avaliado e tem contrato até o meio do ano. Entretanto, o profissional afirmou que

Só que o comandante do Santos não é o único nome avaliado.e tem contrato até o meio do ano. Entretanto, o profissional afirmou que no momento só pensa no clube espanhol e o objetivo de levá-lo de volta à primeira divisão.

Outros nomes também estão na mesa. O novo diretor de futebol, Pedro Martins, que chegou nesta semana, é o responsável por avaliar e contratar o novo treinador.