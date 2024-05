Fábio Carille - Raul Baretta/ Santos FC

Rio - Em busca de um substituto para Ramón Díaz, o Vasco tem interesse na contratação do técnico Fábio Carille, do Santos. Representantes da SAF cruz-maltina já procuraram representantes do treinador e devem fazer uma proposta de três anos, com salário superior ao que ele recebe atualmente no Peixe. A notícia do interesse do Vasco foi publicada primeiramente pelo jornalista André Hernan.

Apesar do interesse do Vasco, a tendência é que Carille recuse a oferta, caso ela se concretize. O treinador já está ciente do interesse do time carioca, mas está feliz no Santos. O treinador, inclusive, está comprando um apartamento na cidade paulista.

O Vasco vê Carille como nome ideal para substituir Ramón Díaz. A 777 quer um treinador que possa fazer o time reagir rapidamente no Brasileirão, e depois construa um trabalho a médio prazo. Por isso, a oferta deve ser de um vínculo longo.

Fábio Carille assumiu o Santos no início do ano, com a missão de comandar o Peixe na primeira Série B de sua história. Foi vice-campeão paulista e atualmente está na liderança da segunda divisão. Em 2024, foram 18 jogos, com 12 vitórias, dois empates em quatro derrotas.