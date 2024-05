Rafael Paiva está no Vasco desde o início deste ano - Matheus Lima / Vasco

Rafael Paiva está no Vasco desde o início deste anoMatheus Lima / Vasco

Publicado 01/05/2024 11:30

Com a saída do argentino Ramón Díaz do comando técnico do Vasco , a equipe cruz-maltina terá o interino Rafael Paiva à beira do campo nesta quarta-feira (1), diante do Fortaleza, às 19h (de Brasília), no Castelão. O duelo é válido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O treinador chegou ao Vasco no início deste ano, após a demissão de Willian Batista da equipe sub-20. Rafael Paiva, porém, já havia passado antes pelo clube: em 2021, foi campeão do Carioca e da Recopa Carioca Sub-17 pelo Gigante da Colina.

Anteriormente, Rafael Paiva foi campeão paulista e conquistou duas Copas do Brasil, dois Campeonatos Brasileiros e duas Supercopas com o time sub-17 do Palmeiras.

Trajetória na base do Vasco

No sub-20 do Cruz-Maltino, o comandante teve oito vitórias e um empate em nove partidas. No último fim de semana, inclusive, a equipe venceu o Flamengo e conquistou a Copa Rio após goleada por 4 a 1.

Missão no elenco principal

Agora, Rafael Paiva busca fazer com que o time principal do Vasco retorne aos trilhos depois da saída de Ramón Díaz. O Gigante da Colina não vence há três jogos e, na última rodada do Brasileirão, foi goleado por 4 a 0, em São Januário, pelo Criciúma.

Além disso, ele visa preparar o terreno para que o próximo treinador que chegará ao Vasco. O nome de Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro, é um dos favoritos da diretoria do clube.