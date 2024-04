Matias Galarza teve chances no Vasco em 2023 com Mauricio Barbieri, mas perdeu espaço com Ramón Díaz - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 30/04/2024 13:30

Emprestado desde agosto de 2023, o volante paraguaio foi comprado pelo Talleres, da Argentina, e o Cruz-Maltino confirmou a negociação finalizada nesta terça-feira (30).

Matías Galarza não é mais jogador do Vasco., o volante paraguaio foi comprado pelo Talleres, da Argentina, e o Cruz-Maltino confirmou a negociação finalizada nesta terça-feira (30).

"O Gigante da Colina deseja todo sucesso ao jogador, que chegou ainda para base e atuou em 58 partidas pela equipe profissional, marcando cinco gols", diz o comunicado.



O contrato de empréstimo de Galarza ao Talleres previa o pagamento de um valor fixo para a compra. E foi o que o clube argentino optou.



Contratado ainda para a base do Vasco em 2020, Galarza foi comprado junto ao Olimpia por 500 mil dólares (cerca de R$ 2,6 milhões na época). Sua melhor temporada foi em 2021, quando entrou em campo 36 vezes.



Entretanto, fora dos planos, foi emprestado em 2022 ao Coritiba e, quando retornou, foi aproveitado pelo técnico Mauricio Barbieri e ficou fora dos planos de Ramón Díaz, sendo novamente negociado.