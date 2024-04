Muros de São Januário foram pichados - Reprodução / News Colina

Publicado 30/04/2024 08:44 | Atualizado 30/04/2024 08:45

Rio - Após o encontro com membros de organizadas no CT do Vasco, o clima seguiu quente na Colina. Na madrugada desta terça-feira, os muros de São Januário foram pichados com críticas a 777 Partners e também ao investimento feito pelo clube carioca para a montagem do elenco.

Os torcedores pediram a saída da empresa norte-americana, responsável por administrar o futebol do Vasco, e também de Lúcio Barbosa, atual CEO da SAF. O Cruz-Maltino vive momento delicado, após três derrotas seguidas no Brasileiro, sendo a última uma goleada por 4 a 0, em São Januário, para o Criciúma.

Na tarde da última segunda, membros de organizadas do Vasco foram ao CT Moacyr Barbosa e fizeram cobranças aos jogadores e à diretoria. Uma das torcidas fez transmissão ao vivo da conversa entre as partes. No vídeo, é possível ver o CEO do Cruz-Maltino, Lucio Barbosa, e o novo diretor executivo, Pedro Martins, presentes.

Vivendo esse momento conturbado, o Vasco tem duelo pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. No Castelão, o Cruz-Maltino encara o Fortaleza, às 19 horas (de Brasília) no confronto de ida pela eliminatória da competição.