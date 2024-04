Estádio de São Januário - Leandro Amorim / Vasco

Estádio de São JanuárioLeandro Amorim / Vasco

Publicado 29/04/2024 12:15 | Atualizado 29/04/2024 12:18

Rio - Com a goleada sofrida para o Criciúma por 4 a 0, o Vasco entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. São apenas quatro rodadas, mas a simples entrada do Cruz-Maltino no Z-4 fez com que o clube carioca ampliasse uma sequência negativa na história recente. Esta é a oitava edição consecutiva da Série A, que em algum momento, o Vasco entra na zona da degola.

A última vez que passou um campeonato todo fora do Z-4 foi em 2012, quando o Vasco terminou a competição em quinto lugar. Depois disso, o Cruz-Maltino ou entrou em algum momento na região do descenso ou estava na Série B. Nos anos de 2013, 2015 e 2020, o clube acabou rebaixado.

A sua melhor temporada foi em 2017, quando conseguiu uma vaga na Libertadores. Porém, ainda assim, o Cruz-Maltino não escapou de em algum momento entrar na zona de rebaixamento. O clube figurou uma vez no Z-4 logo no começo da competição.

Em 2014, 2016, 2021 e 2022, o Vasco estava na Série B e por conta disso não esteve no Z-4 em nenhum momento. Nas temporadas de 2018, 2019 e 2023 lutou contra o rebaixamento até o fim, e acabou permanecendo na Série A. Resta saber como será o ano de 2024 no Cruz-Maltino.