Pedro Martins, novo diretor executivo do VascoGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 26/04/2024 17:13

Novo diretor executivo do Vasco, Pedro Martins receberá um "salário de atacante" no clube. A expressão foi utilizada nesta sexta-feira (26) por Paulo André, diretor de futebol interino do Cruzeiro, ao explicar os motivos do cartola ter deixado o time mineiro para acertar com o Cruz-Maltino.

"Brinquei com ele, ele foi receber salário de atacante no Vasco. Para a carreira dele, aspecto pessoal, isso faça diferença. Por isso, ele tomou a decisão", contou o ex-zagueiro durante coletiva.

Segundo Paulo André, Pedro Martins comunicou que recebeu a oferta do Vasco três dias antes de tomar sua decisão final.

"O Pedro nos comunicou há uns três dias mais ou menos que tinha aberto uma conversa com o Vasco. E que nos daria posição definitiva na quarta-feira", completou.

Pedro chegará ao Vasco para ser o homem forte do futebol no lugar de Alexandre Mattos, demitido no dia 21 de março. Desde então, a SAF procurava um novo nome para tocar o trabalho, que já foi exercido por Mattos e anteriormente por Paulo Bracks.



Curiosamente, será a segunda vez que Pedro Martins sucederá Alexandre Mattos em um clube. O mesmo aconteceu no início de 2022, quando a SAF comandada por Ronaldo Fenômeno passou a gerir o futebol do Cruzeiro e optou pela saída de Mattos.



Pedro Martins é formado em administração e possui MBA na Universidade de Liverpool, na Inglaterra. No futebol, além do Cruzeiro, já trabalhou como diretor da Ferroviária em 2017, 2018 e 2020 e como Gestor do Departamento de Informação no Athletico-PR, entre 2013 e 2017. Além disso, também foi vice-presidente da Federação Paulista de Futebol.