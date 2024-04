Pedro Martins é o novo diretor executivo do Vasco - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 25/04/2024 13:50

Rio - O Vasco tem um novo diretor executivo. Trata-se de Pedro Martins, que deixará o Cruzeiro, onde está desde o início de 2022, para assinar com a SAF do time carioca. As partes ainda não assinaram contrato, mas o anúncio deve acontecer em breve. A informação foi dada primeiramente pelo apresentador André Rizek.

Pedro chegará ao Vasco para ser o homem forte do futebol no lugar de Alexandre Mattos, demitido no dia 21 de março. Desde então, a SAF procurava um novo nome para tocar o trabalho, que já foi exercido por Mattos e anteriormente por Paulo Bracks.

Curiosamente, será a segunda vez que Pedro Martins sucederá Alexandre Mattos em um clube. O mesmo aconteceu no início de 2022, quando a SAF comandada por Ronaldo Fenômeno passou a gerir o futebol do Cruzeiro e optou pela saída de Mattos.

Pedro Martins é formado em administração e possui MBA na Universidade de Liverpool, na Inglaterra. No futebol, além do Cruzeiro, já trabalhou como diretor da Ferroviária em 2017, 2018 e 2020 e como Gestor do Departamento de Informação no Athletico-PR, entre 2013 e 2017. Além disso, também foi vice-presidente da Federação Paulista de Futebol.