Ramón Díaz - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 25/04/2024 09:00

Rio - Após ser derrotado por Bragantino e Fluminense, o Vasco deve ter mudanças para encarar o Criciúma, no sábado (27), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz teve a semana livre para trabalhar, realizou testes e promete mexer no time titular.

Uma das mudanças deve ser o retorno do zagueiro Medel. O chileno viajou para o Chile na semana passada e ficou fora dos jogos contra Bragantino e Fluminense. Ele retornou ao Brasil nesta semana e participou do treino desta quarta-feira (24), no CT Moacyr Barbosa.

Além do zagueiro chileno, outro retorno deve ser o meia Payet. O francês se recuperou de uma lesão no joelho e participou das atividades nesta semana. Embora tenha sentido dores no treino de terça-feira (22), não preocupa e deve ser relacionado. Porém, a tendência é que fique no banco.

A maior mudança deve ser na frente. No meio-campo, Sforza, Mateus Cocão e Galdames foram titulares nas três primeiras rodadas, mas um deles pode perder a vaga para Hugo Moura. O recém-contratado estreou contra o Fluminense e agradou. Já no ataque, Rayan pede espaço e pode entrar no lugar de Rossi ou David.